У Савченко заявляют, что не получали повесток из СБУ

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не получала повестку на допрос от Службы безопасности, но планирует явиться на вызов по приезду в Украину.



Об этом заявила "Украинской правде" сестра и помощник Надежды Савченко Вера.



Она подтвердила, что Надежда Савченко находится за границей - в Страсбурге - и о своей командировке сообщала Верховную Раду официально



Сказать, когда Надежда вернется в Украину, Вера Савченко не смогла, но на вопрос, явится ли она на вызов СБУ, ответила утвердительно:



"Как только она прибудет в Украину, думаю, сразу без проблем".



В свою очередь пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявляет, что Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ.



"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или любых других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала", - написала она в Facebook.



В то же время по данным "Украинской правды" на этой неделе не запланировано никаких сессий ПАСЕ.



Зато 12-15 марта будет проходить пленарная сессия Европейского парламента. В понедельник в 19.30 в Европарламенте начнется заседание Комитета по иностранным делам. В то же время



обсуждение проблемы заключенных на ней не планируется.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник заявил журналистам, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 Марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко отметил, что Савченко имеет "все основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – подчеркнул генпрокурор.