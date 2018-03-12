Савченко викликали на допит в СБУ, вона виїхала за кордон

Народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Про це повідомив журналістам у понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко заявив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

"Я зараз хотів би звернутися до Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це на нескінчених ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України", - наголосив він.

Генпрокурор зазначив, що співпраця Савченко зі слідством дуже важлива і для самої депутатки, і для країни.

"І я нікому не рекомендую підсміюватись над окремими фактами, які були оприлюднені Службою безпеки України", - заявив Луценко.

Він сказав, що у цій справі будуть і інші слідчі дії щодо "інших членів цієї терористичної змови".

Як відомо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.

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Євген Кізілов, УП