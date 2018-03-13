Гейлі: Якщо Радбез ООН не вживе заходів щодо Сирії, це зроблять США

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Вівторок, 13 березня 2018, 04:28

Посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі закликала Раду Безпеки вжити заходів для виконання резолюції, яка встановлює 30-денне перемир'я в Сирії, але постійно порушується.

Про це пише Reuters.

"Це не той шлях, який ми вважаємо за кращий, але це той шлях, яким, як ми продемонстрували, ми можемо піти, і ми готові знову зробити це", - сказала Гейлі 15 членам Ради Безпеки.

"Коли міжнародне співтовариство послідовно не в змозі діяти, приходить час, коли держави змушені вживати своїх власних заходів", - заявила вона.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш поінформував РБ в понеділок про виконання резолюції.

"Немає припинення військових дій. Насильство триває в східній Гуті і за її межами - в тому числі в Афріні, частинах Ідлібу і в Дамаску і його передмістях", - сказав Гутерріш.

"Не дивлячись на деякі обмежені конвої, доставка провізії, гуманітарної допомоги та послуг не була безпечною, безперешкодної або стійкою. Ніякі облоги не були зняті ... Наскільки нам відомо, жоден критично хворий або поранений ще не був евакуйований", - розповів він.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

За даними США, починаючи з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на деньв район Дамаска і східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що продовжить наступ на контрольовану повстанцями східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

Внаслідок наступу урядових сирійських сил з 18 лютого цього року у східній Гуті загинули вже більш як 1 000 мирних жителів.

Теми: Сирія ООН США Росія
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