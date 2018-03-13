Хейли: Если Совбез ООН ничего не предпримет по Сирии, США предпримут

Посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала Совет Безопасности предпринять меры для выполнения резолюции, которая устанавливает 30-дневное перемирие в Сирии, но постоянно нарушается.

Об этом пишет Reuters.

"Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это тот путь, которым, как мы продемонстрировали, мы можем пойти, и мы готовы снова сделать это", - сказала Хейли 15 членам Совета Безопасности.

"Когда международное сообщество последовательно не в состоянии действовать, приходит время, когда государства вынуждены предпринимать свои собственные действия", - заявила она.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш проинформировал СБ в понедельник о выполнении резолюции.

"Нет прекращения военных действий. Насилие продолжается в восточной Гуте и за ее пределами - в том числе в Африне, частях Идлиба и в Дамаске и его пригородах", - сказал Гутерриш.

"Несмотря на некоторые ограниченные конвои, доставка провиизии, гуманитарной помощи и услуг не была безопасной, беспрепятственной или устойчивой. Никакие осады не были сняты ... Насколько нам известно, ни один критически больной или раненый еще не был эвакуирован", - рассказал он.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

По данным США, начиная с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что продолжит наступление на контролируемую повстанцами восточную Гуту, несмотря на призывы соблюдать 30-дневное перемирие, как того требует резолюция ООН.

В результате наступления правительственных сирийских сил с 18 февраля этого года в восточной Гуте погибли уже более 1000 мирных жителей.