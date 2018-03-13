У центрі Києва жінка отримала вогнепальне поранення у магазині

Вдень 13 березня жінка отримала вогнепальне поранення під час суперечки покупців і охорони в одному з магазинів на Подолі у Києві.

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

Відзначається, що близько 11:30 між касиром та покупцями стався конфлікт.

"Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу. Одна з куль поранила жінку, яка проходила повз", - йдеться в повідомленні.

Фото поЛіції

Постраждалу з пораненням стегна госпіталізували.

Стрілка затримали, а зброю, яку він викинув на вулиці, вилучили.

фото поліції

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, чи мав чоловік дозвіл на зброю.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї.

Разом з тим, у Києві почастішали випадки застосування вогнепальної зброї.

Так, 25 січня у парку на вулиці Вишгородській полтавчанин поранив з пістолета 34-річного киянина.

29 січня у Шевченківському районі сталася перестрілка між охоронцями, одна людина загинула, інша отримала поранення.

Того ж дня стріляли біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142. Одна людина отримала травми.

13 лютого на вулиці Саксаганського у Голосіївському районі в результаті конфлікту 24-річний чоловік отримав два поранення.

15 лютого доброволець батальйону "Донбас" під Солом'янським судом поранив поліцейського з нагородної зброї.