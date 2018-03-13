В центре Киева женщина получила огнестрельное ранение в магазине
Днем 13 марта женщина получила огнестрельное ранение во время спора покупателей и охраны в одном из магазинов на Подоле в Киеве.
Об этом сообщает сайт Полиции Киева.
Отмечается, что около 11:30 между кассиром и покупателями произошел конфликт.
"Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении.
Пострадавшую с ранением бедра госпитализировали.
Стрелка задержали, а оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, имел ли мужчина разрешение на оружие.
Как известно, Генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.
Вместе с тем, в Киеве участились случаи применения огнестрельного оружия.
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