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В центре Киева женщина получила огнестрельное ранение в магазине

Вторник, 13 марта 2018, 13:00
В центре Киева женщина получила огнестрельное ранение в магазине

Днем 13 марта женщина получила огнестрельное ранение во время спора покупателей и охраны в одном из магазинов на Подоле в Киеве.

Об этом сообщает сайт Полиции Киева.

Отмечается, что около 11:30 между кассиром и покупателями произошел конфликт.

"Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении. 

 
фото полиции

Пострадавшую с ранением бедра госпитализировали. 

Стрелка задержали, а оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. 

 
фото полиции

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, имел ли мужчина разрешение на оружие.

Как известно, Генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.

Вместе с тем, в Киеве участились случаи применения огнестрельного оружия.

Так, 25 января в парке на улице Вышгородской полтавчанин ранил из пистолета 34-летнего киевлянина.

29 января в Шевченковском районе произошла перестрелка между охранниками, один человек погиб, другой получил ранения.

В тот же день стреляли возле здания Святошинского райсуда на улице Жилянской, 142. Один человек получил травмы.

13 февраля на улице Саксаганского в Голосеевском районе в результате конфликта 24-летний мужчина получил два ранения.

15 февраля доброволец батальона "Донбасс" под Соломенским судом ранил полицейского с наградного оружия.

Темы: Киевкриминал
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