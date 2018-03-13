У НАБУ просять Раду скасувати скандальні правки до КПК

Національне антикорупційне бюро України закликало Верховну Раду скасувати зміни до Кримінального процесуального кодексу, які паралізують роботу органів досудового розслідування.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Звертаємо увагу народних обранців на те, що залишається загроза роботі системи правоохоронних органів в частині обмеження термінів досудового розслідування тяжких злочинів до шести місяців із моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (з можливістю продовження розслідування за рішенням суду)", - сказано у заяві.

"Вкотре наголошуємо, розкриття і розслідування складних корупційних схем у такі стислі терміни є неможливим. Для прикладу, при розслідуванні схем, пов’язаних із виведенням коштів за кордон, детективи НАБУ виявляють ланцюжок, який складається в середньому з 7-10 ланок, через які вкрадені в українців гроші перераховуються кінцевим бенефіціарам", - зазначають в антикорупційному бюро.

Там додають, що для здобуття доказів у справі детективи мають проаналізувати банківські операції підприємства кожної ланки.

"Тобто за таких обставин лише на розкриття банківської таємниці згідно зі ст. 164 КПК знадобиться щонайменше 7-10 місяців, не говорячи про подальше проведення експертних досліджень та інших слідчих і процесуальних дій", - сказано у заяві.

Повідомляється, що на своєму засіданні у вівторок парламентарі мають розглянути проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства" №7547 від 05.02.2018, яким пропонується частково вилучити прийняті у жовтні минулого року зміни до КПК.

Прес-служба відомства повідомляє, що, зокрема, законопроект передбачає скасування поправок до статей 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 КПК України, які, у разі набрання чинності, могли б паралізувати роботу усієї правоохоронної системи держави та інше.

У НАБУ зазначили, що законодавча новела щодо продовження в судовому порядку строків досудового розслідування у справах, де немає підозрюваних чи обвинувачених, фактично не має аналогів у кримінальному процесі цивілізованих країн світу.

"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України контроль за дотриманням розумних строків досудового розслідування здійснює прокурор. Тому покладення на слідчих суддів невластивих їм функцій щодо продовження строків досудового розслідування суперечить духу, букві та логіці також і кримінального процесуального законодавства України", - сказано у повідомленні.

У НАБУ заявили, що вказані новели суперечать не лише міжнародному праву, але й національному законодавству та призведуть до порушень законних прав заявників, потерпілих, цивільних позивачів та інтересів держави, а також завдань кримінального провадження.

В антикорупційному бюро вкотре закликали парламентарів не допустити блокування роботи правоохоронних органів України та скасувати прийняті у жовтні 2017 року радикальні зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не дивлячись на всі розбіжності, парламент повинен досягти компромісу і внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу для усунення дисбалансів.

Як повідомлялося, що 13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термінрозгляд законопроекту, який скасовує скандальну поправку нардепа Андрія Лозового в Кримінально-процесуальному кодексі.

Раніше глава Нацполіціі Сергій Князєв заявив, що якщо до Кримінального процесуального кодексу до 15 березня не будуть внесені зміни, то робота правоохоронної системи буде паралізована.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка