В НАБУ просят Раду отменить скандальные поправки в УПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало Верховную Раду отменить изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые парализуют работу органов досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Обращаем внимание народных избранников на то, что остается угроза работе системы правоохранительных органов в части ограничения сроков досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (с возможностью продолжения расследования по решению суда)", - говорится в заявлении.

"Еще раз подчеркиваем, раскрытие и расследование сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно. Например, при расследовании схем, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ проявляют цепочку, состоящей в среднем из 7-10 звеньев, через которые украдены в украинцев деньги перечисляются конечным бенефициарам", - отмечают в антикоррупционном бюро.

Там добавляют, что для получения доказательств по делу детективы должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена.

"То есть при таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК понадобится минимум 7-10 месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований и других следственных и процессуальных действий", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на своем заседании во вторник парламентарии должны рассмотреть проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства" №7547 от 05.02.2018, которым предлагается частично изъять принятые в октябре прошлого года изменения в УПК.

Пресс-служба ведомства сообщает, что, в частности, законопроект предусматривает отмену поправок к статьям 132, 184, 219, 234, 242-244, 303 УПК Украины, которые в случае вступления в силу, могли бы парализовать работу всей правоохранительной системы государства и прочее.

В НАБУ отметили, что законодательная новелла о продлении в порядке сроков досудебного расследования по делам, где нет подозреваемых или обвиняемых, фактически не имеет аналогов в уголовном процессе цивилизованных стран мира.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины контроль за соблюдением разумных сроков досудебного расследования осуществляет прокурор. Поэтому возложение на следственных судей несвойственных им функций по продлению сроков досудебного расследования противоречит духу, букве и логике также и уголовного процессуального законодательства Украины", - сказано в сообщении.

В НАБУ заявили, что указанные новеллы противоречат не только международному праву, но и национальному законодательству и приведут к нарушениям законных прав заявителей, потерпевших, гражданских истцов и интересов государства, а также задач уголовного судопроизводства.

В антикоррупционном бюро призвали парламентариев не допустить блокирования работы правоохранительных органов Украины и отменить принятые в октябре 2017 года радикальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что несмотря на все разногласия, парламент должен достичь компромисса и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для устранения дисбалансов.

Сообщалось, что 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срокрассмотрение законопроекта, отменяющего скандальную поправку нардепа Андрея Лозового в Уголовно-процессуальном кодексе.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

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