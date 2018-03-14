"Самопоміч" закликає уникнути "колапсу" з експертизами й похованнями

Депутати від "Самопомочі" закликають внести правки до Кримінального процесуального кодексу щодо того, де слідчі можуть отримувати дозволи на здійснення експертиз.

"Завтра, 15 березня, набувають чинності сумнозвісні зміни до Кримінального процесуального кодексу, які створюють цілий ряд проблем", – сказав Руслан Сидорович на брифінгу в Верховній Раді.

Його колега за фракцією Тетяна Острікова додала, що "завтрашній день судова і правоохоронна спільнота називають судовим і правоохоронним армагедоном".

"Це просто колапс правоохоронної системи. Кілька змін у КПК, які були проголосовані з порушенням усіх можливих принципів (призведуть до цього – ред.)", – сказала вона.

"По-перше, щодо місця суду, куди має звертатися слідчий із клопотаннями про запобіжні заходи, арешт майна, дозвіл на проведення експертизи. Якщо раніше слідчі зверталися з клопотаннями на обшуки, арешт майна, ті чи інші запобіжні заходи до слідчих суддів за місцем розташування слідчого органу, то відтепер слідчі звертатимуться лише в 25 судів", – заявила Острікова.

"Це суди, які розташовані в обласних центрах, а для центральних правоохоронних органів – Печерський і Шевченківський райсуди Києва", – додала вона.

За словами Острікової, через недолугі зміни слідчі судді "будуть завалені клопотаннями".

"А враховуючи той факт, що тепер розгляд клопотань має відбуватися під повний аудіозапис, то тепер, наприклад, для надання дозволу на обшук може піти місяць. Таке клопотання може місяць стояти в черзі", – сказала депутат.

За її інформацією з Печерського суду, "вже сьогодні слідчі видають охоронцям талончики на запис в чергу на два тижні вперед". Така ж тривожна інформація надходить і з Шевченківського суду.

"Судді Шевченківського суду просять усунути ту недолугі поправки – прибрати норму, що слідчий має звертатися до слідчого судді за місцем розташування органу як юридичної особи. Це нонсенс. Це робиться виключно для того, щоб контролювати абсолютно всі кримінальні провадження", – сказала Острікова.

Вона прокоментувала чутки про те, що для поховання рідних тепер потрібно буде мати дозвіл суду.

"Частково це так. Внаслідок недолугих поправок у КПК відтепер дозвіл на проведення експертизи має дати слідчий суддя. Якщо людина померла вдома, то звичайним оглядом неможливо встановити, чи це насильницька смерть, чи не насильницька. Щоб експерт провів розтин, слідчий має звернутися до суду, який розташований в обласному центрі", – сказала Острікова.

"Уявіть, скільки це все займатиме часу", – додала вона.

"Ми закликаємо колег по парламенту терміново, завтра, вирішити це питання і прибрати з КПК ці недолугі поправки. Ми подали законопроект №7547, який знімає ці питання – про територіальність і про експертизи, зокрема, щодо померлих", – закликала Острікова.

Напередодні парламент відклав цей законопроект.

Сидорович також сказав, що 13 березня нардепи "майже поховали можливість запуску Державного бюро розслідувань", бо фракція БПП дала мало голосів. Він закликав доопрацювати відповідні законопроекти і повернутися до них якнайшвидше.