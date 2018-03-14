"Самопомич" призывает избежать "коллапса" с экспертизами и похоронами

Депутаты от "Самопомочи" призывают внести поправки в Уголовный процессуальный кодекс относительно того, где следователи могут получать разрешения на проведение экспертиз.



"Завтра, 15 марта, вступают в силу печально известные изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые создают целый ряд проблем", – сказал Руслан Сидорович на брифинге в Верховной Раде.

Его коллега по фракции Татьяна Острикова добавила, что "завтрашний день судебное и правоохранительное сообщество называют судебным и правоохранительным армагеддоном".

"Это просто коллапс правоохранительной системы. Несколько изменений в УПК, которые были проголосованы с нарушением всех возможных принципов (приведут к этому – ред.)", – сказала она.

"Во-первых, о месте суда, куда должен обращаться следователь с ходатайством о мере пресечения, аресте имущества, разрешении на проведение экспертизы. Если раньше следователи обращались с ходатайствами на обыски, арест имущества, те или иные меры к следственным судьям по месту расположения следственного органа, то теперь следователи обращаться только в 25 судов", – заявила Острикова.



"Это суды, которые расположены в областных центрах, а для центральных правоохранительных органов – Печерский и Шевченковский райсуды Киева", – добавила она.



По словам Остриковой, из-за нелепых изменений следственные судьи "будут завалены ходатайствами".



"А учитывая тот факт, что теперь рассмотрение ходатайств должно происходить под полную аудиозапись, то теперь, например, для предоставления разрешения на обыск может пойти месяц. Такое ходатайство может месяц стоять в очереди", – сказала депутат.



По ее информации из Печерского суда, "уже сегодня следователи выдают охранникам талончики на запись в очередь на две недели вперед". Такая же тревожная информация поступает и из Шевченковского суда.



"Судьи Шевченковского суда просят устранить те нелепые поправки – убрать норму, по которой следователь должен обращаться к следственному судье по месту нахождения органа как юридического лица. Это нонсенс. Это делается исключительно для того, чтобы контролировать абсолютно все уголовные производства", – сказала Острикова.



Она прокомментировала слухи о том, что для погребения родных теперь нужно будет разрешение суда.



"Отчасти это так. Вследствие неудачных поправок в УПК отныне разрешение на проведение экспертизы должен дать следственный судья. Если человек умер дома, то обычным осмотром невозможно установить, это насильственная смерть или не насильственная. Чтобы эксперт провел вскрытие, следователь должен обратиться в суд, который расположен в областном центре", – сказала Острикова.



"Представьте, сколько это займет времени", – добавила она.

"Мы призываем коллег по парламенту срочно, завтра, решить этот вопрос и убрать из УПК эти нелепые поправки. Мы подали законопроект №7547, который снимает эти вопросы – о территориальности и об экспертизах, в частности, по умершим", – призвала Острикова.



Накануне парламент отложил этот законопроект.



Сидорович также сказал, что 13 марта нардепы "почти похоронили возможность запуска Государственного бюро расследований", потому что фракция БПП дала мало голосов. Он призвал доработать соответствующие законопроекты и вернуться к ним как можно скорее.