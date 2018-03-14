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Луценко розраховує на вдачу в розшуку вбивці Вороненкова

Середа, 14 березня 2018, 16:27

Перед тим, як слідчі зможуть розпочати досудове розслідування проти росіянина Володимира Тюріна, підозрюваного в організації вбивства депутата Держдуми Дениса Вороненкова, має відбутися низка певних процесуальних дій.

Про це повідомив журналістам у середу генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, після оголошення "злодія в законі" Тюріна в національний розшук його треба оголосити в розшук міжнародний, після чого має пройти до півроку, перш ніж щодо нього можна буде розпочати заочне слідство. Хоча генпрокурор розраховує, що розслідування буде очним.

Луценко не вірить, що російська влада віддасть Тюріна Україні, але не виключає повторення сценарію із затриманням в Україні колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, який довго переховувався в Росії.

"Крім законних дій, ми завжди розраховуємо на оперативну вдачу", - сказав генпрокурор.

Як відомо, правоохоронні органи України оголосили в розшук російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. 

Восени 2017 року Генеральна прокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоВороненковвбивствоРосія
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