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Луценко рассчитывает на удачу в розыске убийцы Вороненкова

Среда, 14 марта 2018, 16:27

Перед тем, как следователи смогут начать досудебное расследование против россиянина Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова, предстоит ряд определенных процессуальных действий.

Об этом сообщил журналистам в среду генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, после объявления "вора в законе" Тюрина в национальный розыск его надо объявить в розыск международный, после чего должно пройти до полугода, прежде чем против него можно будет начать заочное следствие. Хотя генпрокурор рассчитывает, что расследование будет очным.

Луценко не верит, что российские власти отдадут Тюрина Украине, но не исключает повторения сценария с задержанием в Украине бывшего народного депутата Александра Шепелева, который долго скрывался в России.

"Кроме законных действий, мы всегда рассчитываем на оперативную удачу", - сказал генпрокурор.

Как известно, правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

По данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Осенью 2017 года Генеральная прокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЛуценкоВороненковубийствоРосcия
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