Подільник Захарченка нарозповідав, що "Кедр" робив в ОРДО

Один із бойовиків окупованого Донецька Олександр Тимофєєв заявив, що знайомий з офіцером Служби безпеки з позивним "Кедр", про якого повідомляв керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан, затриманий з великою кількістю зброї.

Про це він розповів в ефірі одного із сепаратистських каналів, повідомляє видання "Остров".

Так, Тимофєєв, який за підозрою СБУ, разом із Рубаном та ватажком донецьких бойовиків Олександром Захарченком, планували та вели підготовку до терористичних актів у Києві, заявив, що офіцер СБУ з позивним "Кедр" відомий в ОРДО.

"Він тут з'явився на рубежі 2015 року. Перший раз він кордон перетнув із питання обміну полонених, заїхав з Рубаном. Потім він вже неодноразово заїжджав самостійно без Рубана на територію "ДНР", - розповів він.

бойовик ОРДО Олександр Тимофєєв з позивним "Ташкент"

Також Тимофєєв запевняє, що співробітник українських спецслужб вільно переміщався по території окупованого Донбасу, відкрито і безкарно займався "вербовочною роботою".

При цьому бойовик не уточнив, як окупанти дозволили співробітнику СБУ безперешкодно в'їжджати на непідконтрольну українському уряду територію.

За його словами, "Кедр" звернувся до керівництва ОРДО з проханням продати СБУ зброю нібито, щоб "ВСУ могли зачистити націоналістичні батальйони".

Також він зазначив, що спочатку співробітнику СБУ продали протитанкові міни. Але коли побачили "підрив техніки, глибоко в їх тилу і підрив "Уралу" з піхотою", то продали ще й інші зразки озброєння.

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Як відомо, Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

За його словами, співробітник СБУ з позивним "Кедр" забезпечував йому прохід на окуповану територію.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.