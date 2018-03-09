Рубан відкинув усі звинувачення: Їхав як водій, мав везти меблі

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

Як повідомляє кореспондент УП, про це Рубан заявив під час засідання суду 9 березня.

За словами Рубана, він не має перепустки на перехід на непідконтрольну територію Донбасу, а операція була спланована офіцером спецпризначенців з позивним "Кедр".

На питання, чи має він стосунок до згаданої в обвинуваченні зброї, Рубан заявив: "Ні, я лише мав перевезти один товар на ту сторону, а з того боку, за словами "Кедра", я мав перевезти меблі".

"Про наявність зброї я не знав. Все інше (у звинуваченні - ред) я відкидаю", - заявив Рубан.

"Місце, де мене заарештували - посередині містечка Митного, і щоб до нього потрапити, треба пройти і з боку України і з іншого боку по 1 блокпосту. Там не пропускають просто так, стоять солдати з автоматами. Я під'їхав в обумовлений час, до мене вийшов офіцер "Кедр", розпорядився на посту, щоб мене пропустили, я проїхав за його машиною 200 метрів. З його машини вийшов він та кілька бійців та закріпили номери чорні військові... Один з військових мав сісти за кермо мікроавтобуса. Це була умова. Вони не сіли, і так поїхали далі", - повідомив Рубан.

За його словами, через 200 метрів вони зупинилися, аби він також зупинився, його машину оточили, а його супутники поїхали.

"Коли почалися слідчі дії, я побачив, що номери прикриття, які були на мікроавтобусі - чорні, військові, - зникли, мотузки були розрізані... Якщо взяти відео - у цьому місці після певних подій наставили багато камер, то можна побачити, як знімають ці номери", - зазначив Рубан.

"Усі були в змові....Мене взяли 8 числа, слідча група виїхала на це місце для мого затримання ще 5 числа... Це організована операція двох служб. Мене "зажарили", а тепер хочуть медаль повісити", - додав керівник "Офіцерського корпусу".

Також він нагадав, що раніше займався і продовжує займатися звільненням полонених.

"Всього у мене понад 140 переходів через лінію розмежування... Маю досвід складних операцій та складних переходів", - заявив Рубан.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати.

У свою чергу Рубан на питання журналістів, що він робив на КПП "Майорське", де його затримали, відповідати відмовився.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.



9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів.

Прокуратура просить для нього тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб.