Один из боевиков оккупированного Донецка Александр Тимофеев заявил, что знаком с офицером Службы безопасности с позывным "Кедр", о котором сообщал руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, задержанный с большим количеством оружия.

Об этом он рассказал в эфире одного из сепаратистских каналов, сообщает издание "Остров".

Так, Тимофеев, который по подозрению СБУ, вместе с Рубаном и главарем донецких боевиков Александром Захарченко, планировали и вели подготовку к террористическим актам в Киеве, заявил, что офицер СБУ с позывным "Кедр" известный в ОРДО.

"Он здесь появился на рубеже 2015 года. Первый раз он границу пересек по вопросу обмена пленных, заехал с Рубаном. Потом он уже неоднократно заезжал самостоятельно без Рубана на территорию "ДНР", - рассказал он.

боевик ОРДО Александр Тимофеев с позівнім "Ташкент"

Также Тимофеев уверяет, что сотрудник украинских спецслужб свободно перемещался по территории оккупированного Донбасса, открыто и безнаказанно занимался "вербовочной работой".

При этом боевик не уточнил, как оккупанты позволили сотруднику СБУ беспрепятственно въезжать на неподконтрольную украинскому правительству территорию.

По его словам, "Кедр" обратился к руководству ОРДО с просьбой продать СБУ оружие якобы, чтобы "ВСУ могли зачистить националистические батальоны".

Также он отметил, что сначала сотруднику СБУ продали противотанковые мины. И когда увидели "подрыв техники, глубоко в их тылу и подрыв "Урала" с пехотой", то продали еще и другие образцы вооружения.

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Как известно, Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

По его словам, сотрудник СБУ с позывным "Кедр" обеспечивал ему проход на оккупированную территорию.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.