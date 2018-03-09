Рубана взяли під варту на 60 діб

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Суддя постановив клопотання слідчого, погоджене з військовою прокуратурою, задовольнити.



Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів.

Під вартою Рубан перебуватиме до 6 травня.

Адвокат Віталій Погосян заявив, що захист подаватиме апеляцію на ухвалу суду.

Перед оголошенням рішення суду Володимир Рубан коротко поспілкувався із журналістами.

На питання, що відбувається, Рубан відповів: "Чорна полоса у відносинах з СБУ"

При цьому він заявив, що у нього "немає більшого ворога, ніж Медведчук".

"Перестаньте мене з ним пов'язувати", - заявив Рубан.

На питання, чи дзвонив йому Медведчук, Рубан відповів: «він мені не родич. Для мене немає більшого ворога, ніж він». — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Також до суду приїхала нардеп Надія Савченко.

«Висловлюю вам повагу, пане офіцер», - Савченко віддала йому честь , приклавши руку до голови — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Спілкуються, в очікуванні судді pic.twitter.com/OxfenGrS0H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Надія Савченко приїхала підтримати Рубана у Шевченківському райсуді Києва. Фото - Оксана коваленко, УП

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів.

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

Прокуратура просила для нього тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.