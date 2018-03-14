Комітет Ради ухвалив рішення, яке обмежить дію "правок Лозового"

Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, що зможе обмежити дію виправленого Кримінально-процесуального кодексу, який набирає чинності 15 березня.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

"Декілька годин тому профільний комітет парламенту прийшов до компромісного рішення, яке частково може виправити ситуацію. Якщо коротко, було вирішено обмежити дію вищевказаних поправок статтями 190 і 191, а також розділами VII, XVII, XVIII спеціальної частини Кримінального кодексу України - злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також проти правосуддя", - розповів він.

Водночас нардеп зазначив, що це рішення не ідеальне.

"Відверто кажучи, це недобре рішення. Але іншого зараз немає, оскільки повне скасування цих поправок не підтримає як мінімум дві парламентські фракції - БПП і Радикальна партія. І тепер я вже впевнений, що ці поправки свідомо були внесені і потім сфальсифіковані з метою перешкоджання розслідуванню економічних, службових і корупційних злочинів", - вважає Найєм.

Він додав, що 15 березня парламент спробує вирішити цю ситуацію. А відразу після прийняття закону Найєм заявив, що ініціюватиме зміни, щоб скасувати "правки Лозового" для всіх розділів і статей Кримінального кодексу.

Як відомо, 13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в Кримінальному процесуальному кодексі.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

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