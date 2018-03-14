Комитет Рады принял решение, которое ограничит действие "правок Лозового"

Профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

"Несколько часов назад профильный комитет парламента пришел к компромиссному решению, которое частично может исправить ситуацию. Если коротко, было решено ограничить действие вышеуказанных правок статьями 190 и 191, а также разделами VII, XVII, XVIII специальной части Уголовного кодекса Украины - преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также против правосудия", - рассказал он.

В то же время нардеп отметил, что это решение не идеальное.

"Откровенно говоря, это нехорошее решение. Но другого сейчас нет, поскольку полную отмену этих правок не поддержит как минимум две парламентские фракции - БПП и Радикальная партия. И теперь я уже уверен, что эти правки сознательно были внесены и затем сфальсифицированы с целью препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений", - считает Найем.

Он добавил, что 15 марта парламент попытается решить эту ситуацию. А сразу после принятия закона Найем заявил, что будет инициировать изменения, чтобы отменить "правки Лозового" для всех разделов и статей Уголовного кодекса.

Как известно, 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срокрассмотрение законопроекта 7547, который может отменить скандальные поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовном процессуальном кодексе.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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