Розробник "Новичка" виключив можливість одужання Скрипаля

Якщо екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новичок", то навіть при сприятливому розвитку подій вони не зможуть повністю одужати.

Про це заявив один з основних розробників цієї отруйної речовини хімік Віл Мірзаянов, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на "The Telegraph".

"Вона мінімум у 10 разів потужніша, ніж будь-яка відома отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Плюс, (людей, які нею отруїлися, – ред.) практично неможливо вилікувати. Ці люди – чоловік і його дочка – пішли. Навіть якщо вони виживуть, вони не одужають", - заявив Мірзаянов, який з 1990-х живе в США.

Він передбачає, що в Солсбері завезли два окремих нешкідливих компонента і вже в Великобританії з'єднали їх в аерозоль, однієї дози якого могло вистачити для летального результату.

"У літню пору всього двох грамів ("Новичка", - ред.) буде достатньо, щоб убити 500 осіб", - сказав він.

Мірзаянов зазначив, що формулу "Новичка" в Росії не розсекречують, тому його не могла використовувати інша країна.

"Тільки Росія могла це зробити ... Вони можуть відправити його куди завгодно в дипломатичному багажі", - сказав Мірзаянов.

У свою чергу президент міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору "Альфа" Сергій Гончаров заявив, що російські спецслужби кілька десятиліть тому відмовилися від практики знищення "перебіжчиків", тим більше за допомогою нервово-паралітичних газів.

"Наші спецслужби такі варіанти знищення людей не застосовують", - сказав Гончаров.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.

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