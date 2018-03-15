Нервно-паралитический агент "Новичок" был разработан и изготовлен в Шиханах, городе в центральной России, где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Об этом заявил эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет The Guardian.

Эксперт сообщил, что эта информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международному органу, который контролирует химическое оружие - Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Бреттон-Гордон заявил, что Шиханы является единственным местом где разрабатывался и производился "Новичок", отклонив предположения о том, что химическое вещество можно найти в других местах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Узбекистан.

"Их больше нет нигде, - сказал он.

Правительство Великобритании обратилось к ОЗХО с просьбой расследовать использование "Новичка" в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ожидается, что ОЗХО вскоре прибудет в Великобританию. После этого организации предстоит посетить Россию, чтобы проверить, есть ли там запасы "Новичка" и, если они будут обнаружены, проконтролировать их уничтожение.

Если Россия будет настаивать на том, что у нее нет таких запасов, это может привести к международному противостоянию и дипломатическим спорам в Организации Объединенных Наций.

"ОЗХО должна как можно скорее добраться до Солсбери для независимого расследования, а затем отправиться в Россию, чтобы посетить город [Шиханы]. Если им [России] нечего скрывать, зачем им запрещать это? Это было бы признанием вины. Я думаю, что Путин сделал свою первую большую ошибку за долгое время", - сказал Бреттон-Гордон.

Утверждение Бреттона-Гордона поддержал один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов. В своей книге "Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия" он указал, что "Новичок" был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичевым.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Вместе с тем один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов исключил использование этого отравляющего вещества другой страной, поскольку формулу "Новичка" в России не рассекречивают.

По словам химика, Россия может отправить компоненты газа куда угодно в дипломатическом багаже.

Он также отметил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью поправиться, если их отравили именно "Новичком".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джон Аллен заявил, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.

"Это не было обычное преступление. Это было неправомерное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - подчеркнул Аллен.

Он напомнил, что Москва не предоставила британской стороне объяснения относительно инцидента в срок и предположил, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

В свою очередь постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля. Он добавил, что Великобритания могла быть источником газа "Новичок", которым отравили экс-шпиона и его дочь.

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