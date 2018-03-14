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Постпред РФ в ООН: Британія могла стати джерелом газу "Новичок"

Середа, 14 березня 2018, 22:31

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Велика Британія могла бути джерелом газу "Новичок", яким отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.

Про це Небензя заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

Він наголосив, що Росія не причетна до отруєння Скрипаля.

Небензя додав, що Москва очікує, що Лондон "діятиме виключно за Конвенцією ООН про заборону хімічної зброї та надасть зразки речовини", якою отруїли екс-шпигуна та його доньку.

Постпред стверджує, що Росія не має жодної вигоди від цього отруєння. Натомість він сказав, що користь від цього інциденту мають "декілька країн". Однак він відмовився їх назвати.

За його словами, у 1990-х роках західні спецслужби нібито "вивезли з Росії декілька відомих спеціалістів з розробки хімічної зброї та необхідну документацію. Ці країни, включно із Великою Британією та США, продовжили розробки у цьому напрямку".

"Позитивні результати цих країн щодо створення нових отруйних речовин, які на Заході з якихось міркувань класифікують під загальною назвою "Новичок", підтверджені та відображені у більш ніж 200 відкритих джерелах країн НАТО", - розповів Небензя.

Він заявив, що розробка та виробництво хімічної зброї, зокрема, нібито "даного типу" велися в Портон-Дауні на базі центру Міноборони Великої Британії.

Постпред РФ додав, що для ідентифікації речовини "Новичок" Британії необхідно було мати зразок газу і його формулу.

Водночас зампостпреда Великої Британії при ООН Джонатан Аллен, навпаки, заявив, що Росія причетна до отруєння Скрипаля.

"Це не був звичайний злочин. Це було неправомірне використання сили, порушення Статті 2 Статуту ООН - основа міжнародного законного порядку", - наголосив Аллен.

Він нагадав, що Москва не надала британській стороні пояснення щодо інциденту у визначений термін і припустив, що Росія "втратила контроль над нервово-паралітичною речовиною".

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей сказала, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

У свою чергу один з основних розробників "Новичка" хімік Віл Мірзаянов виключає, що газ могла використовувати інша країна, оскільки формулу "Новичка" в Росії не розсекречують.

Він додав, що Росія може відправити компоненти газу куди завгодно в дипломатичному багажі.

Мірзаянов також зазначив, що якщо екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли саме "Новичком".

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Українська правда

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Теми: ООНРосіяВелика Британіяшпигунство
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