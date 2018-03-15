Кожен український громадянин в анексованому Криму, який увійшов у склад "виборчої комісії" незаконних виборів президента РФ, скоює кримінальний злочин.

Про це повідомив голова правозахисної організації "Сила права" Андрій Сенченко повідомляє Громадське.

"Щоб не було потім подиву та сліз, коли тих, хто це скоїв, потім після їхнього приїзду в Херсон (або в інше місто материкової України – ред) затримають та будуть судити", — наголосив Сенченко.

Він додав, що нині мешканці окупованих територій України, Криму та Донбасу, мають замислюватися над своїми діями і над тим, що закріплено в українському законодавстві.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.