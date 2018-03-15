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Правозащитник: Крымчане, работающие в "избиркомах", совершают преступление

Четверг, 15 марта 2018, 06:42

Каждый украинский гражданин в аннексированном Крыму, вошедший в состав "избирательной комиссии" незаконных выборов президента РФ, совершает уголовное преступление.

Об этом сообщил председатель правозащитной организации "Сила права" Андрей Сенченко сообщает Громадське.

"Чтобы не было потом удивления и слез, когда тех, кто это совершил, затем после их приезда в Херсон (или в другой город материковой Украины - ред) задержат и будут судить", - отметил Сенченко.

Он добавил, что сейчас жители оккупированных территорий Украины, Крыма и Донбасса, должны задумываться над своими действиями и над тем, что закреплено в украинском законодательстве.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы". 

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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