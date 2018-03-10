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Чубаров: РФ задіяла спецслужби, аби зігнати кримських татар на "вибори"

Субота, 10 березня 2018, 19:44
Чубаров: РФ задіяла спецслужби, аби зігнати кримських татар на вибори

Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018. 

Про це в інтерв'ю російській службі "Голосу Америки" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

За його словами, проросійська влада Криму різними способами намагається підвищити явку на президентських виборах, в тому числі і з боку кримських татар. 

"Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що цього разу окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року", - зазначив Чубаров.

"Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом", - додав голова Меджлісу. 

Також, за словами Чубарова, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснювало помітний тиск на студентів, "вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися".

Тиск, за словами Чубарова, відчувають вчителі, які складають списки дітей та їх батьків, проводять з ними бесіди.

"Рекрутують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців ... Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб у Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар", - вважає Чубаров.

Як відомо, "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку.

Раніше повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій"

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати "вибори" президента РФ. 

КВУ вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.  

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму, і буде ставити питання незаконності російських виборів в регіоні на міжнародному рівні – зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориРосіяКриманексіякримські татари
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