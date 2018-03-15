Адвокат Дангадзе: Була пародія на впізнання

Упізнання соратника лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.

Про це заявив адвокат Дангадзе Микола Неділько у Facebook, коментуючи заяву генпрокурора про впізнання у справі "держперевороту за гроші Курченка", яке проводили з Дангадзе у стінах Головного управління СБУ у Києві.

"Була "пародія" на слідчу дію "пред’явлення особи для впізнання", – написав Неділько.

"Статистами для впізнання разом з грузином по національності і зовнішності Северіоном Дангадзе виступали три особи чоловічої статті слов’янської зовнішності та українці за національністю, з світлим кольором волосся, коротко стрижені в противагу Дангадзе, який має темне і відносно довге волосся, тому що не стрижеться в СІЗО, бо там стрижуть лише наголо", – пояснив він.

"Оскільки на вулиці на момент слідчої дії була ще зима і мороз, то статисти (особи, які пред’являлися разом з Дангадзе для впізнання) були одягнуті в зимовий одяг і взутті в зимове взуття - на противагу Дангадзе, якого із СІЗО СБУ через коридор привели в кабінет, де мала б відбутися слідча дія, в літньому спортивному костюмі та кімнатних тапочках", – додав адвокат.

Він також повідомив, що Дангадзе відмовився брати участь у даній слідчій дії, тому її "проводили в супереч його волі", а він на знак протесту відвертався від осіб, які мали б його упізнати.

"Слідчий СБУ тоді підходив сам до Дангадзе впритул і просив його повернутися, що прямо суперечило як вимогам КПК України, так і суті самої слідчої дії, оскільки слідчий такими вербальними діями прямо вказував особі, яка мала впізнати Дангадзе, що це саме він", – обурюється Неділько.

Він додав, що стороні захисту не дозволили знімати на відео всі дії, які відбувалися під час "впізнання".

"Керівництво слідства СБУ під час спроби "впізнання" реально тиснуло на захист і погрожувало йому через те, що захист намагався в правовий спосіб зупинити свавілля, що відбувалося всупереч волі підозрюваного", – заявив Неділько.

"Виник реальний конфлікт, внаслідок чого в мене піднявся тиск і я покинув приміщення СБУ. Залишилися мої колеги Роман Кругляк і Юлія Сидорчук, тому захист був не в повному складі, що також є порушенням права на повноцінний захист підозрюваного", – наголосив він.

За словами Неділька, навіть поняті говорили, що слідчі порушують закон, – і "реально нервував не Дангадзе, як зазначає генпрокурор, а нервували слідчі і їхнє керівництво, бо очевидно виконували завдання ГПУ за один день провести чотири "впізнання" Дангадзе".

"Особи, які ніби "впізнали", Дангадзе лише вказали, що це Дангадзе, і нічого не говорили, що він комусь якісь роздавав чи передавав кошти, про це в протоколах впізнання нічого не зазначено", – заявив адвокат.

Він додав, що слідчі дії тривали з 14:00 до 22:00 – близько восьми годин без перерви.

За словами Неділька, Дангадзе за небажання визнавати себе винним і свідчити проти Міхеіла Саакашвілі перевели із СІЗО СБУ в Лукянівське СІЗО, де умови гірші.

Захист всі порушення з боку слідства під час "впізнання" зазначив в скаргах і зауваженнях до протоколів, зазначив адвокат.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.