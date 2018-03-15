Адвокат Дангадзе: Була пародія на впізнання

Упізнання соратника лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.

Про це заявив адвокат Дангадзе Мимкола Неділько у Facebook, коментуючи заяву генпрокурора про впізнання у справі "держперевороту за гроші Курченка", яке проводили з Дангадзе у стінах Головного управління СБУ у Києві.

"Була "пародія" на слідчу дію "пред’явлення особи для впізнання", – написав Неділько.

"Статистами для впізнання разом з грузином по національності і зовнішності Северіоном Дангадзе виступали три особи чоловічої статті слов’янської зовнішності та українці за національністю, з світлим кольором волосся, коротко стрижені в противагу Дангадзе, який має темне і відносно довге волосся, тому що не стрижеться в СІЗО, бо там стрижуть лише наголо", – пояснив він.

"Оскільки на вулиці на момент слідчої дії була ще зима і мороз, то статисти (особи, які пред’являлися разом з Дангадзе для впізнання) були одягнуті в зимовий одяг і взутті в зимове взуття - на противагу Дангадзе, якого із СІЗО СБУ через коридор привели в кабінет, де мала б відбутися слідча дія, в літньому спортивному костюмі та кімнатних тапочках", – додав адвокат.

Він також повідомив, що Дангадзе відмовився брати участь у даній слідчій дії, тому її "проводили в супереч його волі", а він на знак протесту відвертався від осіб, які мали б його упізнати.

"Слідчий СБУ тоді підходив сам до Дангадзе впритул і просив його повернутися, що прямо суперечило як вимогам КПК України, так і суті самої слідчої дії, оскільки слідчий такими вербальними діями прямо вказував особі, яка мала впізнати Дангадзе, що це саме він", – обурюється Неділько.

Він додав, що стороні захисту не дозволили знімати на відео всі дії, які відбувалися під час "впізнання".

"Керівництво слідства СБУ під час спроби "впізнання" реально тиснуло на захист і погрожувало йому через те, що захист намагався в правовий спосіб зупинити свавілля, що відбувалося всупереч волі підозрюваного", – заявив Неділько.

"Виник реальний конфлікт, внаслідок чого в мене піднявся тиск і я покинув приміщення СБУ. Залишилися мої колеги Роман Кругляк і Юлія Сидорчук, тому захист був не в повному складі, що також є порушенням права на повноцінний захист підозрюваного", – наголосив він.

За словами Неділька, навіть поняті говорили, що слідчі порушують закон – і "реально нервував не Дангадзе, як зазначає генпрокурор, а нервували слідчі і їхнє керівництво, бо очевидно виконували завдання ГПУ за один день провести чотири "впізнання" Дангадзе".

"Особи, які ніби "впізнали", Дангадзе лише вказали, що це Дангадзе і нічого не говорили, що він комусь якісь роздавав чи передавав кошти, про це в протоколах впізнання нічого не зазначено", – заявив адвокат.

Він додав, що слідчі дії тривали з 14:00 до 22:00 – близько восьми годин без перерви.

За словами Неділька, Дангадзе за небажання визнавати себе винним і свідчити проти Міхеіла Саакашвілі перевели із СІЗО СБУ в Лукянівське СІЗО, де, умови гірші.

Захист всі порушення з боку слідства під час "впізнання" зазначив в скаргах і зауваженнях до протоколів, зазначив адвокат.