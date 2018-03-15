Адвокат Дангадзе: Была пародия на опознание

Опознание соратника лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили Севериона Дангадзе было профанацией, а на его защиту следователи Службы безопасности Украины оказывали давление.



Об этом заявил адвокат Дангадзе Николая Недилько в Facebook, комментируя заявление генпрокурора об опознании по делу "госпереворота за деньги Курченко", которое проводили с Дангадзе в стенах Главного управления СБУ в Киеве.



"Была "пародия" на следственное действие "предъявление лица для опознания", – написал Недилько.



"Статистами для опознания вместе с грузином по национальности и внешности Северионом Дангадзе выступали три мужчины славянской внешности и украинцы по национальности, со светлым цветом волос, коротко стриженные в противовес Дангадзе, который имеет темные и относительно длинные волосы, так как не стрижется в СИЗО, там стригут только наголо", – пояснил он.



"Поскольку на улице в момент следственного действия была еще зима и мороз, то статисты (люди, представленные вместе с Дангадзе для опознания) были одеты в зимнюю одежду и обуты в зимнюю обувь – в отличие от Дангадзе, которого из СИЗО СБУ через коридор привели в кабинет, где должно было состояться следственное действие, в летнем спортивном костюме и комнатных тапочках", – добавил адвокат.



Он также сообщил, что Дангадзе отказался участвовать в данном следственном действии, поэтому его "проводили вопреки его воле", а он в знак протеста отворачивался от тех, кто должен его опознать.



"Следователь СБУ тогда подходил сам к Дангадзе вплотную и просил его обернуться, что прямо противоречило как требованиям УПК Украины, так и сути самого следственного действия, поскольку следователь такими вербальными действиями прямо указывал лицу, который должен узнать Дангадзе, что это именно он", – возмутился Недилько.



Он добавил, что стороне защиты не разрешили снимать на видео все действия, которые происходили во время "опознания".



"Руководство следствия СБУ при попытке "опознания" реально давило на защиту и угрожало ей за то, что защита пыталась правовым образом остановить произвол, происходивший вопреки воле подозреваемого", – заявил Недилько.



"Возник реальный конфликт, в результате чего у меня поднялось давление – и я покинул помещение СБУ. Остались мои коллеги Роман Кругляк и Юлия Сидорчук, поэтому защита была не в полном составе, что также является нарушением права на полноценную защиту подозреваемого", – подчеркнул он.



По словам Недилько, даже понятые говорили, что следователи нарушают закон, – и "реально нервничал не Дангадзе, как отмечает генпрокурор, а нервничали следователи и их руководство, потому что очевидно выполняли задания ГПУ за один день провести четыре "опознания" Дангадзе".



"Люди, которые якобы "опознали", Дангадзе только указали, что это Дангадзе, и ничего не говорили, что он кому-то какие-то раздавал или передавал средства, об этом в протоколах опознания ничего не сказано", – заявил адвокат.



Он добавил, что следственные действия продолжались с 14:00 до 22:00 – около восьми часов без перерыва.



По словам Недилько, Дангадзе за нежелание признавать себя виновным и свидетельствовать против Саакашвили перевели из СИЗО СБУ в Лукьяновское СИЗО, где условия хуже.



Защита все нарушения со стороны следствия во время "опознания" отметила в жалобах и замечаниях к протоколам, отметил адвокат.

Как известно, 4 декабря 2017 правоохранители задержали одного из лидеров "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.



Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



29 января 2018 Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.