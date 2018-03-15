У Нацбанка наконец-то есть глава

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.



Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 депутатов на заседании 15 марта.



До этого Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ.



Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой.



Смолий сказал, что он имеет план действий, – и призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.

Яков Смолий

Олег Березюк заявил, что "Самопомич" не будет поддерживать Смолия. "Это наш вклад в то, чтобы люди знали, кто ответственен за курс гривны", – сказал, в частности, он.



Яков Васильевич Смолий – уроженец западной Украины. Он был заместителем главы Нацбанка.

Ради назначения главы Нацбанка Верховная Рада продлила утреннее заседание.



При этом еще два кадровых вопроса – об омбудсмене и главе Счетной палаты – с n-ной попытки оставили на вечернее заседание парламента.



А рассмотрение законопроекта №7547 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, которые помогут решить правовую коллизию, не внесли ни в утреннее заседание, ни в вечернее, хотя было несколько попыток.



Впрочем, спикер Андрей Парубий не оставляет надежды рассмотреть этот вопрос 15 марта, когда вступают в силу печально известные поправки, которые существенно скажутся на работе следователей и судей.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что с 10 мая уходит с поста главы Нацбанка, но ее отставку не удовлетворили – и она ушла в отпуск до утверждения ее отставки.



Президент Петр Порошенко еще в январе 2018 года предлагал парламенту назначить Якова Смолия главой НБУ.



15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка.