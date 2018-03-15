Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нацбанка наконец-то есть глава

Четверг, 15 марта 2018, 13:43
У Нацбанка наконец-то есть глава

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 депутатов на заседании 15 марта.

До этого Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ.

Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой.

Смолий сказал, что он имеет план действий, – и призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.

Яков Смолий
Яков Смолий

Олег Березюк заявил, что "Самопомич" не будет поддерживать Смолия. "Это наш вклад в то, чтобы люди знали, кто ответственен за курс гривны", – сказал, в частности, он.

Яков Васильевич Смолий – уроженец западной Украины. Он был заместителем главы Нацбанка.

Ради назначения главы Нацбанка Верховная Рада продлила утреннее заседание.

При этом еще два кадровых вопроса об омбудсмене и главе Счетной палаты – с n-ной попытки оставили на вечернее заседание парламента.

А рассмотрение законопроекта №7547 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, которые помогут решить правовую коллизию, не внесли ни в утреннее заседание, ни в вечернее, хотя было несколько попыток.

Впрочем, спикер Андрей Парубий не оставляет надежды рассмотреть этот вопрос 15 марта, когда вступают в силу печально известные поправки, которые существенно скажутся на работе следователей и судей.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что с 10 мая уходит с поста главы Нацбанка, но ее отставку не удовлетворили – и она ушла в отпуск до утверждения ее отставки.

Президент Петр Порошенко еще в январе 2018 года предлагал парламенту назначить Якова Смолия главой НБУ.

15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУкадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
НБУ
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: