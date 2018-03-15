У Нацбанка наконец-то есть глава

8304 просмотра
Четверг, 15 марта 2018, 14:43

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 депутатов на заседании 15 марта.

До этого Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ.

Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой.

Смолий сказал, что он имеет план действий, – и призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.

Яков Смолий
Яков Смолий

Олег Березюк заявил, что "Самопомич" не будет поддерживать Смолия. "Это наш вклад в то, чтобы люди знали, кто ответственен за курс гривны", – сказал, в частности, он.

Яков Васильевич Смолий – уроженец западной Украины. Он был заместителем главы Нацбанка.

Ради назначения главы Нацбанка Верховная Рада продлила утреннее заседание.

При этом еще два кадровых вопроса об омбудсмене и главе Счетной палаты – с n-ной попытки оставили на вечернее заседание парламента.

А рассмотрение законопроекта №7547 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, которые помогут решить правовую коллизию, не внесли ни в утреннее заседание, ни в вечернее, хотя было несколько попыток.

Впрочем, спикер Андрей Парубий не оставляет надежды рассмотреть этот вопрос 15 марта, когда вступают в силу печально известные поправки, которые существенно скажутся на работе следователей и судей.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что с 10 мая уходит с поста главы Нацбанка, но ее отставку не удовлетворили – и она ушла в отпуск до утверждения ее отставки.

Президент Петр Порошенко еще в январе 2018 года предлагал парламенту назначить Якова Смолия главой НБУ.

15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка.

Алена Рощенко, УП
Темы: НБУ кадры
powered by lun.ua
По теме
Рада уволила Гонтареву 15 марта 2018, 13:44
Кадровые назначения в Раде снова под вопросом 15 марта 2018, 10:28
В Раде договариваются, как голосовать за главу Нацбанка и другие кадры 14 марта 2018, 16:43
Все новости
Главные новости
США, Германия, Великобритания и Франция совместно заявили о роли РФ в отравлении Скрипача
Савченко говорит, что в заявлении о снайперах перепутала Парубия с Пашинским
У Нацбанка наконец-то есть глава
Рада уволила Гонтареву
Все новости
Опыт

На личном опыте: я работаю актером Киевского театра кукол

киев

На Крещатике открыли пространство, где можно запустить дрон и покататься на моноколесе