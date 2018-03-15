Стало відомо, хто прийде у Раду замість Пацкана і Денисової

Екс-міністр юстиції Роман Зварич та Михайло Побочіх проходять у Верховну Раду на місце Валерія Пацкана і Людмили Денисової.

Про це свідчать виборчі списки партій на парламентські вибори 2014 року.

Роман Зварич включений до виборчого списку під № 82 від партії "Блок Петра Порошенка". Він тимчасово не працює, немає судимості, безпартійний, проживає у Києві, зазначається на сайті ЦВК.

Зварич був депутатом Ради в III-VI скликаннях - в III і IV від "Народного Руху України" та у V-VI - від "Нашої України" Віктора Ющенка.

Роман Зварич

Він був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко (у 2005 році) та Віктора Януковича (у 2006 році).

Крім того, у 2005 році навколо Зварича виник скандал. Журналісти Української правди дізналися, що він не отримував диплому від Колумбійського університету, про який раніше говорив. Після цього колишній міністр юстиції зізнався, що не мав юридичної освіти і заявляв, що він "ніколи не говорив, що її має".

Михайло Побочіх включений до виборчого списку під № 81 від партії "Народний Фронт". Він проживає у Боярці, немає судимостей. Працює заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем, АТ "Ощадбанк".

Михайло Побочіх фото із сторінки facebook

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана.

Парламент призначив на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денисову.