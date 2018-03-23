У директорки АТЕКу своя версія, чому приходила поліція

Слідчі дії на заводі "АТЕК" у Києві завершилися.



Про це "Українській правді" повідомила генеральний директор ПрАТ "АТЕК" Лариса Ільєнко.



"Так, щойно закінчилися", – сказала вона близько 17:50.



Ільєнко сказала, що жодної "конкретики" адміністрації не пред'явили. На її думку, слідчі самі "не знають, що шукали", а прийшли за вказівкою згори.



За словами Ільєнко, при цьому представникам "Азова" двері поламали, "Грузинський легіон" на землю "поклали", до одного з бійців "електрошок застосовували".



Гендиректор "АТЕКу" поклала відповідальність за цей "бардак" на можновладців.



Ільєнко вважає, що за всім стоїть дружина екс-депутата Світлана Зварич – "пройдисвітка і аферистка, яка хоче отримати держзамовлення на 156 мільйонів".

Деталі Ільєнко готова озвучити згодом.



Раніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі написав у Facebook: "Ініціатори рейдерського захоплення бази "Грузинського легіону" – подружжя Зваричів, громадянин Росії Євген Казьмін. Виконавець – міністр МВС Арсен Аваков".





Однак доказів до своїх слів він не надав.



Понад рік тому керівництво заводу "АТЕК" звернулося до правоохоронних органів із проханням розслідувати розкрадання на заводі на суму близько 59 млн грн.



У зникненні верстатів, виробничих запасів, незакінченого виробництва і готової продукції підозрювали Світлану Зварич, яка нібито організувала бізнес на напівзруйнованому заводі під приводом волонтерської діяльності.



Як відомо, вранці 23 березня на "АТЕКу" почалися слідчі дії.



"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньо рекрутингової бази і "провокацію" влади. "Грузинський легіон" заявив про рейдерське захоплення – з боку подружжя Романа та Світлани Зваричів.



Речник Національної поліції Ярослав Тракало запевнив, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять.



У поліції повідомили, що вилучення документів пов'язане з розслідуванням ймовірного незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на суму понад 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).