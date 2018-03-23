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У директорки АТЕКу своя версія, чому приходила поліція

П'ятниця, 23 березня 2018, 17:28

Слідчі дії на заводі "АТЕК" у Києві завершилися.

Про це "Українській правді" повідомила генеральний директор ПрАТ "АТЕК" Лариса Ільєнко.

"Так, щойно закінчилися", – сказала вона близько 17:50.

Ільєнко сказала, що жодної "конкретики" адміністрації не пред'явили. На її думку, слідчі самі "не знають, що шукали", а прийшли за вказівкою згори.

За словами Ільєнко, при цьому представникам "Азова" двері поламали, "Грузинський легіон" на землю "поклали", до одного з бійців "електрошок застосовували".

Гендиректор "АТЕКу" поклала відповідальність за цей "бардак" на можновладців.

Ільєнко вважає, що до цих подій причетна дружина екс-депутата Світлана Зварич. Деталі Ільєнко готова озвучити згодом.

Раніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі написав у Facebook: "Ініціатори рейдерського захоплення бази "Грузинського легіону" – подружжя Зваричів, громадянин Росії Євген Казьмін. Виконавець – міністр МВС Арсен Аваков".



Однак доказів до своїх слів він не надав.

Між тим, "Національний корпус" виклав відеозапис із камер спостереження на території "АТЕКу". Він наполягає, що слідчі дії спрямовані проти їхньої патріотичної сили.

"Вчора вони влаштували ганебні обшуки у наших активістів в Дніпрі, сьогодні взялись за столичний актив... Переслідування патріотів владою набуло очевидних рис системності та спланованості", – заявила партія Андрія Білецького.

Як відомо, вранці 23 березня на "АТЕКу" почалися слідчі дії.

"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньої рекрутингової бази і "провокацію" влади. "Грузинський легіон" заявив про рейдерське захоплення – з боку подружжя Романа та Світлани Зваричів.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало запевнив, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять.

У поліції повідомили, що вилучення документів пов'язане з розслідуванням ймовірного незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на суму понад 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Понад рік тому керівництво заводу "АТЕК" звернулося до правоохоронних органів із проханням розслідувати розкрадання на заводі на суму близько 59 млн грн.

У зникненні верстатів, виробничих запасів, незакінченого виробництва і готової продукції підозрювали Світлану Зварич, яка нібито організувала бізнес на напівзруйнованому заводі під приводом волонтерської діяльності.

Рік тому Шевченківський райсуд Києва арештовував тренувальну базу "Азова" на заводі і спортивному комплексі "АТЕК" за клопотанням Служби безпеки України.

Тоді СБУ вказала, що з 7 вересня 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання невстановленими посадовими особами ЗАТ "АТЕК" майна ТОВ "Інженерна група "Арей", зокрема важкої універсальної гусеничної платформи "Азовець", вартістю понад 2,7 млн гривень.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївбізнесЗваричнаціоналісти
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