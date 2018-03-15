Стало известно, кто придет в Раду вместо Пацкана и Денисовой

Экс-министр юстиции Роман Зварыч и Михаил Побочих проходят в Верховную Раду на место Валерия Пацкана и Людмилы Денисовой.

Об этом свидетельствуют избирательные списки партий на парламентских выборах 2014 года.

Роман Зварыч включен в избирательный список под № 82 от партии "Блок Петра Порошенко". Он временно не работает, не имеет судимости, беспартийный, проживает в Киеве, отмечается на сайте ЦИК.

Зварыч был депутатом Рады в III-VI созыва - в III и IV от "Народного Руха Украины" и в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко.

Он был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году).

Роман Зварыч

Кроме того, в 2005 году вокруг Зварыча возник скандал. Журналисты Украинской правды узнали, что он не получал диплома от Колумбийского университета, о котором ранее говорил. После этого бывший министр юстиции признался, что не имел юридического образования и заявлял, что он "никогда не говорил, что его имеет".

Михаил Побочих включен в избирательный список под № 81 от партии "Народный Фронт". Он проживает в Боярке, не имеет судимостей. Работает заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем, АО "Ощадбанк".

Михаил Побочих фото со страницы facebook

Как известно, Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее председателем Валерия Пацкана.

Парламент назначил на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.