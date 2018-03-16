Горбатюк: Генпрокурор маніпулює даними щодо Бойка

Генпрокурор Юрій Луценко маніпулює, коли говорить, що отримував відповідь від Департаменту спецрозслідувань про відсутність подання про притягнення нардепа Юрія Бойка до кримінальної відповідальності.

Про це "Українській правді" розповів начальник департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, подібні маніпуляції генпрокурор використовує не вперше.

"Насправді ситуація розвивалася наступним чином: те подання, яке передавав Сергій Лещенко, воно складалося у кримінальній справі за підозрою (Сергія - ред)Курченка у кримінальній справі щодо скрапленого газу, де у 2015 році готувалися відповідні процесуальні документи", - пояснив він.

Горбатюк зазначив, що цю справу його підрозділ ніколи не розслідував.

З червня по вересень 2016 року департамент спецрозслідувань займався справою про так звані "вишки Бойка", яку передав сам Луценко. Але через три місяців подав запит щодо результатів розслідування та про наявність підстав для притягнення до відповідальності Бойка.

"У відповідь ми складаємо доповідну записку про те, що наразі в матеріалах справи немає свідчень про підписи Бойка в тих чи інших документах, які могли б свідчити про його причетність у справі, однак слідчі напрацювали та бачать перспективу у розслідуванні справи щодо виконавців та керівництва Міністерства енергетики, тобто, самого Бойка", - сказав Горбатюк.

Він додав, що після такої доповідної через кілька днів прийшла постанова про визнання розслідування неефективним та про передачу справи до військової прокуратури.

"Це рішення було незаконне, з елементами фальсифікації, оскільки провадження ніхто не вивчав, і ми його оскаржили. Але оскаржувати ж ми могли тільки генпрокурору і він нам відмовив у задоволенні скарги, по суті її не розглянувши", - розповів начальник департаменту спецрозслідувань.

За його словами, у подальшому його доповідна неодноразово використовувалися Луценком для маніпуляцій.

"Використовуються маніпуляції з цією доповідною запискою. Бо коли йому ставлять питання про подання у справі скрапленого газу та Курченка, він опирається на доповідну Горбатюка у справі про вишки", - додав Горбатюк.

При цьому він зазначив, що генпрокурор опирається і оприлюднював лише вирізані частини доповідної, де не вказується, що є перспективи для розслідування у справі Бойка. Слідчі можуть прийти до рішення щодо його відповідальності в майбутньому.

"Тобто, щодо подання, яке йому надав Лещенко, до нас ніякого запиту не направлялось і направлятися не могло, бо цю справу розслідували інші підрозділи, тому таке твердження генпрокурора є неправдивими", - додав Горбатюк.

Раніше нардеп Сергій Лещенко запитав Луценка, чому він не підготував подання на притягнення до кримінальної відповідальності Бойка у справі корупційних схем щодо скрапленого газу олігарха Сергія Курченка, на що генпрокурор відповів, що отримав відповідь від начальника департаменту спецрозслідуваннь про відсутність підстав для цього.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна має намір продати дві так звані "вишки Бойка" - бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були заарештовані в 2015 році.

Також, за його словами, ГПУ на даному етапі слідства не має доказів причетностілідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойко в корупційній схемі, пов'язаній з покупкою двох самопідйомних бурових установок.

Як відомо, У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.

У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".