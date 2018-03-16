Горбатюк: Генпрокурор манипулирует данными о Бойко

Генпрокурор Юрий Луценко манипулирует, когда говорит, что получал ответ от Департамента спецрасследований об отсутствии представления о привлечении нардепа Юрия Бойко к уголовной ответственности.

Об этом "Украинской правде" рассказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, подобные манипуляции генпрокурор использует не впервые.

"На самом деле ситуация развивалась следующим образом: то представление, которое передавал Сергей Лещенко, оно состояло в уголовном деле по подозрению (Сергея - ред) Курченко по уголовному делу о сжиженном газе, где в 2015 году готовились соответствующие процессуальные документы", - пояснил он.

Горбатюк отметил, что это дело его подразделение никогда не расследовало.

С июня по сентябрь 2016 года департамент спецрасследований занимался делом о так называемых "вышках Бойко", которое передал сам Луценко. Но через три месяца подал запрос о результатах расследования и о наличии оснований для привлечения к ответственности Бойко.

"В ответ мы составляем докладную записку о том, что сейчас в материалах дела нет сведений о подписи Бойко в тех или иных документах, которые могли бы свидетельствовать о его причастности в деле, однако следователи разработали и видят перспективу в расследовании дела об исполнителях и руководстве Министерства энергетики, то есть, самого Бойко", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что после такой докладной через несколько дней пришло постановление о признании расследование неэффективным и о передаче дела в военную прокуратуру.

"Это решение было незаконно, с элементами фальсификации, поскольку производство никто не изучал, и мы его обжаловали. Но оспаривать мы могли только генпрокурору и он нам отказал в удовлетворении жалобы, по сути ее не рассмотрев", - рассказал начальник департамента спецрасследований.

По его словам, в дальнейшем его докладная неоднократно использовались Луценко для манипуляций.

"Используются манипуляции с этой докладной запиской. Потому, когда ему задают вопрос о представлении в деле сжиженного газа и Курченко, он опирается на докладную Горбатюка по делу о вышек", - добавил Горбатюк.

При этом он отметил, что генпрокурор опирается и обнародовал только вырезанные части докладной, где указывается, что перспективы для расследования по делу Бойко следователи не могут прийти к решению относительно его ответственности в будущем.

"То есть, по представлению, которое ему предоставил Лещенко, к нам никакого запроса не направлялось и направляться не могло, потому что это дело расследовали другие подразделения, поэтому такое ​​утверждение генпрокурора является ложным", - добавил Горбатюк.

Ранее нардеп Сергей Лещенко спросил Луценко, почему он не подготовил представление на привлечение к уголовной ответственности Бойко по делу коррупционных схем по сжиженному газу олигарха Сергея Курченко, на что генпрокурор ответил, что получил ответ от начальника департамента спецрасследований об отсутствии оснований для этого.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина намерена продать две так называемые вышки Бойко - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году.

Также, по его словам, ГПУ на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

Как известно, В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову.

В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойко" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".