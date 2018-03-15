Бойко і Лещенко посварилися через вишки

У залі Верховної Ради сталася суперечка між головою фракції "Опозиційний блок" Юрієм Бойко та депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Сергієм Лещенком через "вишки Бойка"

Це сталося під час обговорення подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Євгена Бакуліна.

Так у парламенті кілька разів було озвучено питання чи планує Генпрокурор Юрій Луценко у подальшому подати до Ради подання на зняття недоторканності ще і з Бойка.

Генпрокурор заявив, що поки не планує звертатися до парламенту щодо нього, оскільки не має достатньої кількості доказів щодо участі нардепа у корупційних схемах, у тому числі так званих "вишок Бойка".

В свою чергу голова фракції Опоблоку заявив, що він жодного разу не виправдовувався, коли "у пресі почалася брудна кампанія" проти нього.

"Я давав необхідні пояснення прокуратурі. Я знаю, хто був замовником тих брудних матеріалів, знаю журналістів, які були найняті для цієї роботи, і навіть знаю, скільки їм було проплачено", - сказав Бойко.

"Також знаю журналіста, який нещодавно збирався стати моральним авторитетом у країні, а потім сам опинився фігурантом кримінального провадження і не зміг дати пояснення, де він взяв гроші на купівлю квартири", - додав він.

Після нього до трибуни парламенту вийшов Серій Лещенко, який заявив, що довго чекав, доки питання "вишок Бойка" буде звучати у Раді.

"Дякую Генпрокурору, що він довів цю справу до проміжного фіналу. Але, пане прокуроре, тут нема головного фігуранта. На 48 сторінці подання вказується, що чверть грошей, які були вкрадені, отримала донька Бакуліна. У мене питання: а ким був Бакулін, щоб Янукович з ним поділився чвертю вкрадених грошей?", - сказав Лещенко.

За його словами, Бакуліна привезли до Києва і "посадили у відповідне крісло підписувати папери" і він був ніхто для того, щоб отримати 25 мільйонів доларів на рахунок своєї доньки.

"Бакулін ці гроші віддав для іншого фігуранта, який нещодавно, буквально кілька хвилин тому, стояв на цій трибуні. Тому що саме цей фігурант, як керівник пана Бакуліна, мав всі повноваження для того аби зупинити або пришвидшити купівлю цих бурових установок", - заявив нардеп.

"Ви стверджуєте, що нема подання на Бойка. А я знаю, що слідчим ГПУ Адріаном Лупу, ще в 2015 році було подання, зроблене на пана Шокіна щодо участі Бойка в аферах Курченка по скрапленому газу", - сказав Лещенко.

Він додав, що Шокін не вніс це подання до парламенту, але пізніше воно було передане Луценку, коли він став генпрокурором.

"Слідчий довів, що він був членом організації Курченка у справі "Вишок Бойка" і сприяв викраденню цих грошей. Але ви стверджуєте, що подання нема. Хоча я вам віддав його у залі парламенту. Якщо ви не можете довести участь Бойка у справах з Бакуліним, внесіть подання по скрапленому газу", - зазначив Лещенко.

Також він подякував журналістам, які у своєму розслідуванні викрили корупційну схему щодо "вишок Бойка".

В свою чергу Луценко підтвердив, що саме завдяки журналістському розслідуванню вдалося зупинити подальше розкрадання державних коштів та провести слідство у цій справі.

Але зазначив, що питання подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності Бойка є неправдою.

"Щодо Лещенка, який вручав мені папірці, схожі на подання, я отримав офіційну відповідь від керівника відділу спецрозслідувань Горбатюка, де повідомлялося, що такого подання не було. Його просто не існує", - сказав Генпрокурор.

Також Луценко додав, що не може опиратися на журналістські твердження і здогадки щодо того, що не Бакулін отримав 25 мільйонів доларів, а саме Бойко, оскільки це не доведено.

Він рекомендував "не опиратися на емоції, а тільки на факти".

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна має намір продати дві так звані "вишки Бойка" - бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були заарештовані в 2015 році.

Також, за його словами, ГПУ на даному етапі слідства не має доказів причетності лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойко в корупційній схемі, пов'язаній з покупкою двох самопідйомних бурових установок.

Як відомо, У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.

У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".

1 лютого 2018 року Луценко повідомив, що колишньому главі Національногобанку Сергію Арбузову ооглошено нову підозру "за фактом співучасті взаволодінні коштами ДАТ" Чорноморнафтогаз "в сумі 3,2 млрд грн при покупцідвох самопідйомних бурових установок В312 і В319".