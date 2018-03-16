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Клімкін: на Донбасі має бути понад 15 тисяч миротворців

П'ятниця, 16 березня 2018, 11:12

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на Донбасі має бути більше 15 тисяч миротворців, і вони мають бути не з Росії.  

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

"Нам потрібна достатня кількість. Це означає, що миротворці реально мають контролювати всю територію окупованого Донбасу. Я вважаю, що за попередніми оцінками, це має бути понад 15 тисяч", - сказав Клімкін.

Він додав, що остаточну кількість будуть погоджувати разом з ООН і партнерами, які увійдуть до складу місії, "але це не може бути 2 чи 4 тисячі".

"Щодо складу місії – це має визначати ООН. Але, звісно, це має бути не Росія. Ми знайдемо достойних миротворців. Ми вже зі всіма розмовляли і не тільки в Європі", - сказав міністр МЗС.

Він також зазначив, що Україна вела перемовини з японцями, які "відомі миротворці в різних регіонах світу, дуже надійні".

"Я запитував міністра закордонних справ Японії, і він сказав, що ми можемо це розглянути. Але спочатку потрібно розуміти, яка це буде місія", - сказав Клімкін.

Водночас до представників у місії із СНД він ставиться скептично.

"Я не виключаю якоїсь їх дуже обмеженої ролі. Тим не менше маємо говорити про тих, хто прийнятний для всіх сторін", - підсумував Клімкін.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Теми: миротворціДонбасКлімкін
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