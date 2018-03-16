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Климкин: на Донбассе должно быть более 15 тысяч миротворцев

Пятница, 16 марта 2018, 11:12

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на Донбассе должно быть больше 15 тысяч миротворцев, и они должны быть не из России.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

"Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч", - сказал Климкин.

Он добавил, что окончательное количество будут согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии, "но это не может быть 2 или 4 тысячи".

"Относительно состава миссии – это должна определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе", - сказал министр МИД.

Он также отметил, что Украина вела переговоры с японцами, которые "известные миротворцы в различных регионах мира, очень надежные".

"Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - сказал Климкин.

В то же время к представителям в миссии из СНГ он относится скептически.

"Я не исключаю какой-то их очень ограниченной роли. Тем не менее, ми должны говорить о тех, кто приемлем для всех сторон", - подытожил Климкин.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыДонбассКлимкин
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