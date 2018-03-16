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Щодо членів виборчкомів у Криму відкрили кримінальне провадження

П'ятниця, 16 березня 2018, 12:13

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за фактом організації незаконних виборів президента Росії на території Криму.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Провадження відкрите за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), с.1 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) Кримінального Кодексу України.

 
Фото з сайту КВУ

Як відомо, раніше КВУ просив порушити справи проти 10 тисяч осіб за російські вибори в Криму.

Зокрема, мова йшла про членів так званих виборчих комісій, що забезпечують організацію та проведення виборів президента РФ 18 березня 2018 року.

Зазначалося, що на тимчасово окупованій території АР Крим незаконно сформовано 27 територіальних виборчих комісій, 1164 дільничних виборчих комісій, в місті Севастополь 4 територіальні виборчі комісії та 181 дільничних виборчих комісій.

Як повідомлялося раніше, кримських татар з бюджетної сфери, агітували брати участь в роботі "виборчих комісій" на майбутніх "виборах президента Росії".

Вибори президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що кримські татари, попри тиск і шантаж, не братимуть участі у незаконних виборах президента Росії у Криму 18 березня.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму, і буде ставити питання незаконності російських виборів в регіоні на міжнародному рівні – зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКримвибориПутін
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