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Кримські татари не голосуватимуть на виборах президента Росії – Чубаров

Понеділок, 12 березня 2018, 12:13

Кримські татари, попри тиск і шантаж, не братимуть участі у незаконних виборах президента Росії у Криму 18 березня.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

"Кримські татари не прийматимуть участі у незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводитимуться російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму", - написав він.

Чубаров додав, що люди не підуть на вибори, попри тиск, який на них чинять.

"Меджліс кримськотатарського народу відмічає безпрецедентний тиск і прямі погрози на адресу кримських татар з боку російських окупантів і місцевих колаборантів з метою примусити їх до участі в незаконних виборах", - написав Чубаров.

За його словами "під жорстоким морально-психологічним шантажем" перебувають духовні особи, вчителі, лікарі, бізнесмени, співробітники комунальних підприємств і організацій, студенти, спортсмени та пенсіонери.

"У той же час…абсолютна більшість кримських татар сповнені гідності і сміливості, щоб не піддаватися шантажу і погрозам, які надходять з боку російських окупантів", - написав Чубаров.

Він підкреслив, що проведення виборів президента Російській Федерації на тимчасово окупованій території Криму є незаконним.

"Відповідно, громадяни, що прийматимуть безпосередню участь в їх підготовці та проведенні, вважатимуться такими, що порушили чинне законодавство України", - нагадав Чубаров.

Голова меджлісу також висловив упевненість, що "невблаганно наближається час, коли Росія… буде змушена звільнити Крим та інші окуповані нею території України".

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.  

Також повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій"

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". 

Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.  

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Українська правда

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Теми: КримЧубароввибориРосія
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