В отношении членов избиркомов в Крыму открыли уголовное производство

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Пятница, 16 марта 2018, 13:13

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента России на территории Крыма.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Производство открыто по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

 
фото киу

Как известно, ранее КИУ просил возбудить дела против 10 тисяч человек за российские выборы в Крыму.

В частности, речь шла о членах так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года.

Отмечалось, что на временно оккупированной территории АР Крым незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, в городе Севастополь 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковая избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что крымских татар из бюджетной сферы, агитировали работать в "избирательных комиссиях" на предстоящих "выборах президента России".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму 18 марта.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму, и будет ставить вопрос о незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Темы: прокуратура Крым виборы Путин
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