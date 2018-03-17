Розробник "Новичка": недержавні групи не могли отруїти Скрипаля

Один із основних розробників газу "Новичок" хімік Віл Мірзаянов відкинув версії про те, що недержавні групи чи злочинні угруповання можуть стояти за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

Про це пише The Guardian.

"Злочинна організація чи недержавна група не можуть стояти за цією атакою. Це дуже, дуже важко зробити. Для таких операцій потрібен висококваліфікований фахівець, бо це надзвичайно небезпечна зброя, ви можете вбити себе.

Перш за все, у вас повинен бути дуже хороший щит, особливий контейнер. Активізувати ж зброю без спеціального технічного обладнання неможливо", - заявив хімік.

"Я працював близько 30 років у лабораторії, де був розроблений "Новичок", але я не знаю, як застосувати його як зброю", - запевнив він.

Раніше член Лейбористської партії Джеремі Корбін припустив, що відповідальними за отруєння можуть бути мафіозні групи. Також він не виключив "інтереси олігархів у Лондоні". Але Мірзаянов відкидає це.

"Ці теорії не мають сенсу, щоб активізувати отруту, необхідно мати величезний досвід та обладнання", - наполягає хімік.

Мірзаянов заявив, що за нападом може стояти РФ.

"Жодна країна не має таких можливостей, як Росія, оскільки Росія винайшла, протестувала і "озброїла" "Новичок", - підкреслив він.

"Я вважаю, що вони використали бінарну версію. Це дві ампули, невеликі контейнери. Бінарна версія - дві незаборонені речовини змішують для виробництва "Новичка", - сказав хімік.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиноювійськового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

У свою чергу один з основних розробників "Новичка" хімік Віл Мірзаянов виключає, що газ могла використовувати інша країна, оскільки формулу "Новичка" в Росії не розсекречують.

Він додав, що Росія може відправити компоненти газу куди завгодно в дипломатичному багажі.

Мірзаянов також зазначив, що екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли саме "Новичком".

Зампостпреда Великої Британії при ООН Джонатан Аллен заявив, що Росія причетна до отруєння Скрипаля.

"Це не був звичайний злочин. Це було неправомірне використання сили, порушення Статті 2 Статуту ООН - основа міжнародного законного порядку", - наголосив Аллен.

Він нагадав, що Москва не надала британській стороні пояснення щодо інциденту у визначений термін і припустив, що Росія "втратила контроль над нервово-паралітичною речовиною".

У свою чергу постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не причетна до отруєння Скрипаля. Він здодав, що Велика Британія могла бути джерелом газу "Новичок", яким отруїли екс-шпигуна та його доньку.

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