Разработчик "Новичка": негосударственные группы не могли отравить Скрипаля

Один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет The Guardian.

"Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, потому что это очень опасное оружие, вы можете убить себя.

Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик.

"Я работал около 30 лет в лаборатории, где был разработан "Новичок", но я не знаю, как применить его в качестве оружия", - заверил он.

Ранее член Лейбористской партии Джереми Корбин предположил, что ответственными за отравление могут быть мафиозные группы. Также он не исключил "интересы олигархов в Лондоне". Но Мирзаянов отвергает это.

"Эти теории не имеют смысла, чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование", - настаивает химик.

Мирзаянов заявил, что за нападением может стоять РФ.

"Ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как Россия изобрела, протестовала и "вооружила" "Новичок ", - подчеркнул он.

"Я считаю, что они использовали бинарную версию. Это две ампулы, небольшие контейнеры. Бинарная версия - два незапрещенные вещества смешивают для производства "Новичка", - сказал химик.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Вместе с тем один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов исключил использование этого отравляющего вещества другой страной, поскольку формулу "Новичка" в России не рассекречивают.

По словам химика, Россия может отправить компоненты газа куда угодно в дипломатическом багаже.

Он также отметил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью поправиться, если их отравили именно "Новичком".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джон Аллен заявил, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.

"Это не было обычное преступление. Это было неправомерное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - подчеркнул Аллен.

Он напомнил, что Москва не предоставила британской стороне объяснения относительно инцидента в срок и предположил, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

В свою очередь постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля. Он добавил, что Великобритания могла быть источником газа "Новичок", которым отравили экс-шпиона и его дочь.

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