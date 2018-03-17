РФ объявила 23 британских дипломатов персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в недельный срок.

Об этом 17 марта сообщили в МИД РФ.

Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие РФ на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность.

В ведомстве заявили, что в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу, которому была передана соответствующая нота "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери".

Как известно, 12 марта ​​премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а позже - что из страны вышлют 23 российских дипломатов.

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери использовали одно из самых токсичных веществ в мире.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента Скрипаля в Британии.

В Кремле обвинения Путина в том, что он лично участвовал в отравлении Скрипаля назвали нарушением дипломатических правил.

Отравленных россиян нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

