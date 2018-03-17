Речниця МЗС України Мар'яна Беца назвала блюзнірством заяву МЗС РФ щодо недопуску росіян в Україні до голосування на виборах президента РФ.

Про це вона написала у Twitter.

"Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників", - зазначила Беца.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у п'ятницю заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.