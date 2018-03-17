МЗС України ще місяць тому попередило МЗС Росії про неможливість голосування для російських громадян у російських дипустановах в Україні, якщо не будуть скасовані незаконні вибори президента РФ в окупованому Криму.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, Україна направила МЗС Росії відповідну ноту ще місяць тому, але відповіді так і не отримала.

"Ще в лютому цього року, ми за місяць, заздалегідь направили МЗС Російської Федерації ноту, де чітко зазначили про рішучий протест щодо виборів російського президента на території окупованого Криму і зазначили, що вони є незаконними і нелегітимними", - сказала Беца.

"По-друге, ми застерегли від спроб організації будь-яких виборів на окупованому Донбасі. Офіційно наголосили, що не може бути ніяких виборів без виконання попередніх умов. Ця нота залишилася без відповіді", - додала вона.

За її словами, одразу після заяви про допущення для голосування до дипустанов РФ лише осіб з дипломатичним статусом до українського МЗС надійшли десятки нот від Росії.

"Це при тому, що раніше вони в кращому випадку раз на рік відповідали. Видно, що вони нервують. Ще раз хочу наголосити, ми чітко попередили за місяць про те, що ніяких виборів не може бути у дипустановах без виконання умов про те, що не буде ніяких виборів в окупованому Криму", - заявила Беца.

Вона зазначила, що українське МЗС скоординувало свою позицію з Міністерством внутрішніх справ, іншими компетентними органами та керівництвом держави і свідомо йде на те, щоб не проводити вибори у дипломатичних представництвах, окрім як для тих, хто має дипломатичний статус.

"Крім того треба розуміти, що самі росіяни нас закидали нотами, щоб ми забезпечили безпеку їхніх дипломатичних установ. Розуміючи, які можуть бути провокації, враховуючи емоційний градус у суспільстві, щоб уникнути провокацій і забезпечити хоча б мінімальну безпеку, бо ми ж розуміємо, що все може бути, ми свідомо йдемо на те, щоб забезпечити посилену охорону дипломатичних установ, як у Києві, так і в Харкові, Одесі та Львові", - сказала Беца.

Але підкреслила, що допускатися до голосування будуть лише співробітники дипломатичних установ.

"Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, у тому числі з боку Росії", - зазначила речниця МЗС.

За її словами, заяви з цього приводу МЗС Росії нічого окрім обурення не викликають, бо це "верх цинізму та блюзнірства".

А також наголосила, що вибори в окупованому Криму нелегітимні і не будуть визнаватися, а також ставлять під сумнів легітимність виборів у Росії.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.