В МИД прокомментировали возмущение России недопуском к выборам: "кощунство"

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Суббота, 17 марта 2018, 16:42

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством заявление МИД РФ о недопуске россиян в Украине к голосованию на выборах президента РФ.

Об этом она написала в Twitter.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - отметила Беца.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

Украинская правда
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Темы: МИД Росcия виборы
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