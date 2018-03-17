Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством заявление МИД РФ о недопуске россиян в Украине к голосованию на выборах президента РФ.

Об этом она написала в Twitter.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - отметила Беца.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.