МИД Украины еще месяц назад предупредило МИД России о невозможности голосования для российских граждан в российских дипучреждениях в Украине, если не будут отменены незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, Украина направила МИД России соответствующую ноту еще месяц назад, но ответа так и не получила.

"Еще в феврале этого года, мы за месяц, заранее направили МИД Российской Федерации ноту, где четко отметили решительный протест относительно выборов российского президента на территории оккупированного Крыма и отметили, что они являются незаконными и нелегитимными", - сказала Беца.

"Во-вторых, мы предостерегли от попыток организации каких-либо выборов на оккупированном Донбассе. Официально отметили, что не может быть никаких выборов без выполнения этих условий. Эта нота осталась без ответа", - добавила она.

По ее словам, сразу после заявления о допуске для голосования в дипучреждения РФ только лиц с дипломатическим статусом в украинский МИД поступили десятки нот от России.

"Это при том, что раньше они в лучшем случае раз в год отвечали. Видно, что они нервничают. Еще раз хочу подчеркнуть, мы четко предупредили за месяц о том, что никаких выборов не может быть в дипучреждениях без выполнения условий о том, что не будет никаких выборов в оккупированном Крыму", - заявила Беца.

Она отметила, что украинский МИД скоординировал свою позицию с Министерством внутренних дел, другими компетентными органами и руководством государства и сознательно идет на то, чтобы не проводить выборы в дипломатических представительствах, кроме как для тех, кто имеет дипломатический статус.

"Кроме того, нужно понимать, что сами россияне нас забросали нотами, чтобы мы обеспечили безопасность их дипломатических учреждений. Понимая, какие могут быть провокации, учитывая эмоциональный градус в обществе, чтобы избежать провокаций и обеспечить хотя бы минимальную безопасность, ведь мы понимаем, что все может быть, мы сознательно идем на то, чтобы обеспечить усиленную охрану дипломатических учреждений, как в Киеве, так и в Харькове, Одессе и Львове", - сказала Беца.

Но подчеркнула, что допускаться к голосованию будут только сотрудники дипломатических учреждений.

"Мы не можем исключать любых провокаций, в том числе со стороны России", - отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, заявления по этому поводу МИД России ничего кроме возмущения не вызывают, потому что это "верх цинизма и кощунства".

А также отметила, что выборы в оккупированном Крыму нелегитимны и не будут признаваться, а также ставят под сомнение легитимность выборов в России.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.