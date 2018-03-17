У Росії почалося голосування на виборах президента

У найбільш східних російських регіонах - Чукотці і Камчатці, де вже настав недільний ранок, почалося голосування на виборах президента РФ.

Як повідомляє "Інтерфакс", на чукотських дільницях очікують близько 33 тисяч виборців.

На Камчатці відкрилися понад 190 дільниць. У регіоні виборчим правом володіють близько 239 тисяч чоловік.

Як відомо, на посаду президента РФ претендують 8 кандидатів.

Серед них самовисуванець - президент РФ Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова "Партии роста" Борис Титов, кандидат від "Гражданской инициативы" Ксенія Собчак, кандидат від "Коммунистов России" Максим Сурайкін, кандидат від "Российского общенародного союза" Сергій Бабурін і лідер "Яблока" Григорій Явлінський.

Голосування на виборах завершиться о 21:00 мск в неділю, коли закриються останні виборчі дільниці в найзахіднішому регіоні країни - Калінінградській області.

Попередні підсумки голосування ЦВК Росії підведе о 10:00 за московським часом 19 березня.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

Президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни, остаточно закривши останньому шлях на вибори.

Згідно з останніми опитуваннями ВЦИОМ, на майбутніх виборах за чинного президента Володимира Путіна готові проголосувати 71% виборців. Найближчий його суперник комуніст Грудінін користується симпатіями 6,9% опитаних.

Рейтинг телеведучої Собчак - 1,3% виборців.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.