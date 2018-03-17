В России началось голосование на выборах президента

В самых восточных российских регионах - Чукотке и Камчатке, где уже наступило воскресное утро, началось голосование на выборах президента РФ.

Как сообщает "Интерфакс", на чукотских участках ждут около 33 тысяч избирателей.

На Камчатке открылись более 190 участков. В регионе избирательным правом обладают около 239 тысяч человек.

Как известно, на пост президента РФ претендуют 8 кандидатов.

Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Голосование на выборах завершится в 21:00 мск в воскресенье, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Предварительные итоги голосования ЦИК России подведет в 10:00 по московскому времени 19 марта.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

Президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны, окончательно закрыв последнему путь на выборы.

Согласно последним опросам ВЦИОМ, на предстоящих выборах за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать 71% избирателей. Ближайший его соперник коммунист Грудинин пользуется симпатиями 6,9% опрошенных.

Рейтинг телеведущей Собчак - 1,3% избирателей.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.