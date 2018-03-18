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МінТот закликав кримчан ігнорувати "вибори" президента РФ

Неділя, 18 березня 2018, 00:20
МінТот закликав кримчан ігнорувати вибори президента РФ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України закликає кримчан не голосувати на незаконних виборах президента РФ на території півострова.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті міністерства.

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України рішуче засуджує рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента РФ на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", – наголошують у МінТОТ.

"Міністерство вкотре закликає кримчан не брати участі у незаконних виборах президента РФ на території півострова, не підтримувати нелегітимні вибори та утриматися від будь-яких дій та кроків щодо участі в президентських виборах на тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополі", – йдеться у заяві.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Теми: КримРосіявибори
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