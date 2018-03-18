МинВОТ призвал крымчан игнорировать "выборы" президента РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не голосовать на незаконных выборах президента РФ на территории полуострова.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь", – подчеркивают в МинВОТ.

"Министерство в который раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от каких-либо действий и шагов относительно участия в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республики Крым и г. Севастополь", – говорится в заявлении.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.