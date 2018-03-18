Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МинВОТ призвал крымчан игнорировать "выборы" президента РФ

Воскресенье, 18 марта 2018, 00:20
МинВОТ призвал крымчан игнорировать выборы президента РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не голосовать на незаконных выборах президента РФ на территории полуострова.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь", – подчеркивают в МинВОТ.

"Министерство в который раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от каких-либо действий и шагов относительно участия в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республики Крым и г. Севастополь", – говорится в заявлении.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

Темы: КрымРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: