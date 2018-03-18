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Под посольством РФ много полиции и националисты

Воскресенье, 18 марта 2018, 07:18
Под посольством РФ много полиции и националисты

Здание посольства России в Киеве в воскресенье, в день выборов президента РФ, усиленно охраняют правоохранители.

Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время обстановка спокойная.

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

В Киеве морозная погода.

По состоянию на 8.30 возле ограждения, выставленного правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства Росси, собралось около сотни активистов националистических движений. Молодые люди держат в руках флаги "ВО Свобода", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин.

 
Фото ВО "Свобода"



Собравшиеся пока никаких действий не принимают. В квартале присутствует большое количество правоохранителей. Также есть наблюдатели СММ ОБСЕ.

Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия РФ в Грузии и Украине.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

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Темы: Росcиявиборы
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