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У РФ продовжують звинувачувати Україну через заборону голосування

Неділя, 18 березня 2018, 07:47

Постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що київська влада порушить ряд міжнародних документів у разі блокування доступу до російських зарубіжних установ в Україні в день виборів президента РФ.

Його слова наводяться в "Твіттері" на сторінці російського представництва при ОБСЄ, передає "Інтерфакс".

За словами Лукашевича, йдеться про порушення Києвом Гельсінського Заключного акту 1975 року, Підсумкового документа віденської зустрічі НБСЄ 1989 року, Копенгагенського документа НБСЄ 1990 року, Паризької хартії для нової Європи 1990 року, документа московської наради СБСК 1991 року.

Раніше член ЦВК РФ Василь Лихачов повідомив, що тимчасовий повірений у справах РФ в Україні Олексій Лукашик в суботу зустрівся з главою МВС України Арсеном Аваковим і поставив питання про необхідність забезпечити голосування російських громадян на виборах президента.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Теми: Росіявибори
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