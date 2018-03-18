В РФ продолжают обвинять Украину из-за запрета голосования

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что киевские власти нарушат ряд международных документов в случае блокировки доступа в российские загранучреждения в Украине в день выборов президента РФ.

Слова Лукашевича приводятся в "Твиттере" на странице российского представительства при ОБСЕ, передает "Интерфакс".

По его словам, речь идет о нарушении Киевом Хельсинского заключительного акта 1975 года, Итогового документа венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Документа московского совещания СБСК 1991 года.

#Лукашевич: блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинк. заключит.акт 1975г, Итоговый док-т венской встречи СБСЕ 1989г,Копенг. док-т СБСЕ 1990г,Париж.хартию для новой Европы 1990г, Док-т моск. совещания СБСЕ 1991г pic.twitter.com/98O1n6HYLG — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 17, 2018

Ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев сообщил, что временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик в субботу встретился с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и поставил вопрос о необходимости обеспечить голосование российских граждан на выборах президента.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.